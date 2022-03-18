"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 19 марта:

Киев, Дарницкий вокзал:

1:00 - Интерсити+ Дарница - Харьков;

8:00 - Интерсити+ Дарница - Львов;

17:00 - Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов;

9:40 - №229/230 Харьков - Ивано-Франковск;

13:00 - №239/240 Харьков - Львов.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №263/264 Краматорск - Львов;

16:00 - №265/266 Краматорск - Львов.

Запорожье:

16:05 №225 Запорожье - Ковель.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com/.