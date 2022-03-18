"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 19 марта [ Редактировать ]
"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 19 марта:
Киев, Дарницкий вокзал:
- 1:00 - Интерсити+ Дарница - Харьков;
- 8:00 - Интерсити+ Дарница - Львов;
- 17:00 - Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:
- 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов;
- 9:40 - №229/230 Харьков - Ивано-Франковск;
- 13:00 - №239/240 Харьков - Львов.
Днепр:
- 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
- 13:00 - №263/264 Краматорск - Львов;
- 16:00 - №265/266 Краматорск - Львов.
Запорожье:
- 16:05 №225 Запорожье - Ковель.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com/.
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