Украина объявила подозрение российскому генералу [ Редактировать ]
Украинская прокуратура объявила командующему 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота рф о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.
По данным следствия, российский генерал организовал вторжение с оккупированного Крыма.
Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.
Отметим, согласно информации из открытых источников, командующим 22-м армейским корпусом является генерал-майор Денис Лямин.
Украинская прокуратура отмечает, что перед вторжением в Херсонскую область он донес личному составу необходимость войны, используя нарративы русской пропаганды.
"Российский генерал лично призвал военнослужащих с оружием в руках "защитить" народ так называемых "ДНР/ЛНР", захватить и присоединить к россии территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей как ее якобы исторические территории", - говорится в сообщении.
В нападении на Украину принимает участие подчиненная ему 126-я отдельная разведывательная бригада. Генералу грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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