Чернигов сейчас: мэр доложил о ситуации в городе [ Редактировать ]
Мэр Чернигова призывает власти обратить особое внимание на город. Об этом сказал в эфире телемарафона глава города Владислав Атрошенко.
"В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных людей. Город страдает абсолютной гуманитарной катастрофой. Нет электроснабжения, тепла и воды, полностью уничтожена инфраструктура города. Эти бомбардировки сравнимы с фашистскими бомбардировками 1943 года", - заявил он.
Атрошенко добавил: "Опорная больница подверглась бомбардировке, так что медицинской помощи тоже нет – люди лежат в коридорах при температуре 10 градусов. Никакого гуманитарного коридора не было предоставлено. Из Львова или Ивано-Франковска, видимо, ситуация видится по-другому, однако для нас в городе время идет не так. Просьба к власти: обратите на нас внимание", – призвал он.
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