Украина запретила продажу и применение белорусских лекарств [ Редактировать ]
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Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение белорусских лекарств. Те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности.
Об этом сообщает в Telegram Минздрав.
Сообщается, что в Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Беларуси.
"Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании", - говорится в сообщении.
Лекарственные средства, которые были ввезены и выпущены в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до истечения срока годности.
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