В германии назвали путина военным преступником [ Редактировать ]
Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль назвал владимира путина военным преступником.
"Да, путин-военный преступник. Он ответственен за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разорванные семьи, за все преступные несчастья", – сообщил Ларс Клингбайль, передает Bild am Sonntag
"То, что произошло за последние несколько недель, является, конечно же, политическим разрывом между мной и Шредером", – отметил Клингбайль.
Кроме того, он раскритиковал политику предыдущих правительств Германии в отношении россии.
"Все партии, которые несут ответственность, должны спросить себя, были ли они на правильном пути", – отметил Ларс Клингбайль.
По его словам, были явные тревожные сигналы – война с Грузией в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году, заказные убийства российских агентов, покушение на Навального.
"Да, мы все должны были по-другому оценивать то, что произошло в россии", – добавил Клингбайль.
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