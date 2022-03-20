российские оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара [ Редактировать ]
Российские военные похитили заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Он отказался сотрудничать с оккупантами.
Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Уважаемые энергодарцы! Оккупанты, которые не добились от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он находится состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам мэра, оккупанты разыскивают местных жителей, которые могут представлять для них угрозу. Депутатов, активистов и волонтеров просят сохранять спокойствие и не рассказывать незнакомым людям о своем месте нахождения.
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