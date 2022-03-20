В Украине ежедневно погибают и получают ранения около 1000 российских военных. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей разведывательных ведомств стран Запада.

По словам бывшего морского пехотинца США и аналитика Института исследований зарубежной политики Роба Ли, россия уже бросила против Украины львиную долю своих наиболее боеспособных подразделений. Большая часть потерь пришлась на них, а не на дополнительные резервы, которые еще не выводились на поле боя.

Около трети всех сил, которые россияне планировали применить для захвата Украины, сейчас выведены из строя из-за потерь.

Это огромные потери, и их трудно быстро восполнить резервами. россия может привлечь новых призывников или мобилизовать резервистов, а это снизит всеобщую боеспособность войск. А это россии не нужно.

Опрошенные изданием эксперты считают, что попытки россии завоевать Украину могут зайти в тупик, поскольку тяжелые потери живой силы и техники сказываются на российских войсках, которые до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоначальных целей.

Линия фронта почти не сдвинулась за неделю.

При отсутствии существенного прогресса на местах и ​​с учетом масштабов потерь, нанесенных ее рядам, военная кампания россии может вскоре стать неустойчивой, когда войска не смогут продвигаться вперед из-за нехватки живой силы, припасов и боеприпасов.

Следующие две недели могут сыграть решающую роль в определении исхода всей войны. Если россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, ввести подкрепления и поддержать ослабевающий боевой дух войск на местах, ее цели могут оказаться недостижимыми.

Перелом в патовой ситуации на фронте может наступить в случае взятия россией Мариуполя. Это высвободит дополнительные силы для наступления в другом месте.