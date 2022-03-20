Под Киевом ВСУ разбили сводный отряд 6-го танкового полка оккупантов [ Редактировать ]
Во время очередной попытки наступления на Киев, российские оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины в отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия.
Генштаб сообщает, что для восполнения утрат личного состава подразделений русской оккупационной армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводятся мероприятия скрытой мобилизации.
Кроме того, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне российской федерации.
На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей также продолжается проведение мероприятий по мобилизации.
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