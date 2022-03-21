На Донбассе оккупанты штурмуют позиции ВСУ по всей линии фронта - Генштаб [ Редактировать ]
На Донбассе российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ по всей линии соприкосновения. Об этом сообщается в дневной сводке Генштаба ВСУ.
Враг пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, однако успеха не имел, понес потери и отступил. Авдеевка продолжает подвергаться мощным обстрелам, многие дома разрушены.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование для ведения позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.
- В направлении Чернигова враг наступательных действий не проводил. Продолжает обстреливать позиции подразделений ВСУ и густонаселенные районы города.
- При попытке в направлении Броваров враг понес значительные потери и был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.
- На слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы.
- Оккупанты пытаются блокировать Харьков, оказывать огневое влияние по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.
- Россияне продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов.
- На Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.
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