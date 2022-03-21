Появились фото уничтоженной артиллерийской позиции врага в Киевской области [ Редактировать ]
Появились фото уничтоженной артиллерийской позиции врага в Киевской области.
На фотографиях - ликвидированные РСЗО БМ-21 Град, грузовики обеспечения Урал и КШМ на базе МТ-ЛБ.
Соответствующие фото обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.
"Уничтожена артиллерийская позиция (РСЗО БМ-21 "Град", грузовики обеспечения "Урал" и КШМ на базе МТ-ЛБ) оккупантов в Киевской области. 20 марта 2022 года", - говорится в сообщении под фото.
по теме
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россия упорно пытается юридически оправдать агрессию против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования российской федерации для прекращения войны в нашей стране
Сообщество хакеров Anonymous пригрозили компаниям, которые остались работать в россии. На выход из страны-агрессора им дали 48 часов
В Харькове 18 марта при попадании снаряда в многоэтажный дом погиб 96-летний узник фашистских концлагерей Борис Романченко. Об этом сообщил фонд мемориалов Бухенвальд и Дора-Миттельбау
Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением лишить государственных наград - почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов, которые отрицают или поддерживают российское вторжение в Украину