Российские оккупанты продолжают стрелять по мирным жителям Мариуполя - количество жертв среди мирного населения продолжает расти.

Об этом информирует Telegram-канал полка "Азов" Национальной гвардии Украины.

В эфире американского телеканала CNN командир полка, майор Денис Прокопенко рассказал, что количество жертв среди гражданских растет каждый день - по состоянию на понедельник, 21 марта, погибли более 3 тысяч мирных жителей Мариуполя.

Точное число убитых оккупантами никто не может назвать, поскольку людей хоронят в безымянных братских могилах. Многие тела остаются лежать просто на улице без захоронения - некоторые остаются заживо погребенными под завалами домов.

Украинские защитники пытаются помочь жителям продуктами и водой, но этого недостаточно. Безопасных мест в городе нет - ракеты и снаряды бьют по жилым домам, когда многие из людей спят.