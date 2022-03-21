В Мариуполе людей хоронят в братских могилах [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Российские оккупанты продолжают стрелять по мирным жителям Мариуполя - количество жертв среди мирного населения продолжает расти.
Об этом информирует Telegram-канал полка "Азов" Национальной гвардии Украины.
В эфире американского телеканала CNN командир полка, майор Денис Прокопенко рассказал, что количество жертв среди гражданских растет каждый день - по состоянию на понедельник, 21 марта, погибли более 3 тысяч мирных жителей Мариуполя.
Точное число убитых оккупантами никто не может назвать, поскольку людей хоронят в безымянных братских могилах. Многие тела остаются лежать просто на улице без захоронения - некоторые остаются заживо погребенными под завалами домов.
Украинские защитники пытаются помочь жителям продуктами и водой, но этого недостаточно. Безопасных мест в городе нет - ракеты и снаряды бьют по жилым домам, когда многие из людей спят.
по теме
В неділю, 20 березня, місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту росії
Украинские военные совершили контрнаступление в Мариуполе и на запорожском направлении
Украинские защитники рассказали, что оккупанты советуют жителям Мариуполя одевать белые повязки
российская федерация в очередной раз прибегает к распространению фейков среди гражданских
На выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, чтобы осмотреть их татуировки. Таким образом россияне отлавливают бойцов полка "Азов", многие из которых украшены патриотическими татуировками