Оккупанты в награбленной одежде бегут в сторону границы с Беларусью - Генштаб [ Редактировать ]
Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и уехали в сторону границы с республикой Беларусь", - рассказали в ведомстве.
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