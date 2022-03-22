Под Харьковом оккупанты расстреляли автомобиль, в которой находилась семья с двумя детьми [ Редактировать ]
В Харьковской области российский танк расстрелял автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения.
Напомним, что под Запорожьем танк оккупантов раздавил автомобиль с людьми.
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