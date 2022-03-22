В Северодонецке оккупанты расстреляли очередь в магазин [ Редактировать ]
Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке, возле которого выстроилась очередь за продуктами. Есть погибшие и раненые, количество уточняется. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
по теме
Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранени
В Херсоне за рулем автомобиля расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо - Павла Слободчикова
Российские оккупационные войска в упор расстреляли из танка дом для пожилых людей в Кременной Луганской области
В Рубежном и Северодонецке Луганской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов разрушены 24 жилых дома
В Рубежном оккупанты разрушили интернат для слабовидящих "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Леонид Гайдай