В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми [ Редактировать ]
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В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Там от вражеских обстрелов прятались множество мам с детками. Жители и работники заведения в безопасности. Безопасных мест в Луганской области больше нет!
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