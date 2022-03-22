ПВО сбила беспилотник оккупантов и два боевых самолета [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Во вторник, 22 февраля, на Слобожанском направлении украинская противовоздушная оборона уничтожила три вражеские воздушные цели. Об этом сообщает воздушное командование "Восток".
Подразделения, находящиеся в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровской области, уничтожили три воздушные цели на Слобожанском направлении.
В частности ПВО сбито вражеского беспилотника и два боевых самолета страны агрессора.
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