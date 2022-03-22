Во вторник, 22 марта, губернатор Днепропетровска Валентин Резниченко сообщил о ракетном ударе российских войск по Павлограду.

По его данным железнодорожная станция "Павлоград-2" уничтожена. Также разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Движение через станцию остановлено на неопределенное время.

В результате удара погиб один человек.

Павлоград - важный стратегический пункт. Через него идет сообщение с украинскими войсками на Донбассе, которые стремятся окружить армия рф с Запада.