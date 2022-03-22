В Буче оккупант расстрелял мужчину на глазах у сына [ Редактировать ]
17 марта оккупант убил невооруженного мужчину на глазах у его сына. Как сообщает сам парень, в тот день они отправились с отцом за гуманитарной помощью.
14-летний Юра, сын погибшего, рассказал:
Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять по отцу.
Дальше военный начал стрелять по парню.
Две пули попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову.
Несколько минут ребенок пролежал на земле, а когда русский военный ушел, парень побежал в ближайший приют, где ему оказали первую медицинскую помощь.
Дальше – добрался домой, рассказал семье, что отца убили. Руслану было 47 лет.
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