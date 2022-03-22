"Бомблять все, що бачать": в Тростянці йдуть запеклі бої [ Редактировать ]
Фото: decentralization
В понеділок, 21 березня в місті Тростянець Сумської області почалися бойові дії, які тривають і на цей час.Про це повідомляють читачі сайту "Подробиці".
Окупанти просто бомблять все, що бачать, заходять до квартир, поселяються там, якщо двері ніхто не відчиняє вони їх, вибивають. Не розумію чому ніхто про це не говорить. Інформацію передають родичі та знайомі.
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