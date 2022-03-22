В Украине хотят ввести уголовную ответственность за распространение информации о позициях ВСУ [ Редактировать ]
В Украине хотят ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении техники и позициях ВСУ, а также о перемещении международной военной помощи.
- За фото и видео в соцсетях грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
- А если это сделано группой лиц или в корыстных целях, то от 8 до 12 лет.
Уголовную ответственность также предлагают ввести за использование гуманитарной помощи с целью прибыли или личного обогащения.
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