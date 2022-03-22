Президент Польши предложит ввести в Украину миротворцев НАТО [ Редактировать ]
Президент Польши 24 марта на саммите НАТО предложит ввести в Украину миротворцев альянса. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны.
Сейчас идет работа над документом, который представит партнерам по НАТО президент страны Анджей Дуда.
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