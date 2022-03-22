Пресс-секретарь путина дмитрий песков озвучил единственное условие, при котором россия решится применить ядерное оружие. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В Кремле допускают использование ядерного оружия. Однако на такой шаг россия, по словам пескова, пойдет при следующем условии.

Концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию.