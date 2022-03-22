В Украине объявили подозрение киселеву и скабеевой [ Редактировать ]
Только недавно Государственное бюро расследований объявило владимира соловьева в государственный розыск, а уже сегодня подозрение объявили еще двум российским пропагандистам. На этот же раз дмитрию киселеву и ольге скабеевой.
Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны. Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо",- пишет Венедиктова.
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