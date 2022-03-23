Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал информацию об исчезновении министра обороны россии сергея шойгу и начальника Генштаба валерия герасимова интересным информационным нюансом. Об этом Подоляк сообщает в Telegram.

Исчезли. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая глав спецслужб патрушева, бортникова, нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты - премьер мишустин, глава ЦБ набиуллина, министр решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства.

При этом он подчеркнул, что только глава МИД россии сергей лавров пытается доказать, что россия не убивает жителей Украины.

Остался только лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое.

Он также добавил, что также в публичном пространстве фигурируют пресс-секретарь путина дмитрий песков и российские пропагандисты.