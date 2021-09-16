15 сентября вышло важнейшее обновление системного программного обеспечения для игровой приставки Sony PlayStation 5, которого ждали владельцы с момента ее поступления в продажу.

Патч объемом чуть больше 900 МБ включает долгожданную поддержку твердотельных накопителей NVMe M.2 и множество других функций повышения качества работы консоли.

В момент поступления PlayStation 5 в продажу на ней нельзя было расширить внутреннее хранилище, хотя слот для SSD-дисков формата NVMe присутствовал, но был программно заблокирован. Вероятно, компания не успела до конца протестировать совместимость накопителями разных компаний.

Еще летом Sony объявила о готовности разблокировать возможность расширения внутренней памяти, а позднее была даже выпущена бета-версия патча с поддержкой твердотельных накопителей M.2.

Вчера Sony официально выпустила обновление для всех пользователей. Полностью обновленная PlayStation 5 теперь поддерживает совместимые твердотельные накопители M.2 для расширенного хранилища, которая работает так же быстро, как и встроенный фирменный SSD от Samsung объемом 825 ГБ.

Чтобы добраться до разъема NVMe в PlayStation 5 необходимо разобрать корпус

Установить новый SSD относительно просто, как показывает 30-секундное видео, размещенное на канале YouTube PlayStation. Sony также обновила свой сайт поддержки, добавив более подробное видео с практическими рекомендациями по установке.

Издание CNET составили короткий список твердотельных накопителей NVMe, которые официально совместимы с PlayStation 5. В список вошли:

Samsung 980 Pro 1 ТБ PCIe NVMe Gen4 M.2 (требуется отдельный радиатор)

Seagate FireCuda 530 NVMe PCIe Gen4 x4 M.2

Gigabyte Aorus 7000s Gen4 x4 NVMe PCIe M.2

WD Black SN850 Gen4 x4 NVMe PCIe M.2

Sabrent Rocket 4 Plus Gen4 x4 NVMe PCIe M.2 SSD (требуется отдельный радиатор)

Поддержка высокоскоростных твердотельных накопителей — это еще не все, что обеспечивает новейшее оборудование PS5.

Теперь пользователи смогут настраивать пользовательский интерфейс Центра управления. Раньше интерфейс был статическим с заданным количеством опций.

Теперь пользователи могут скрыть элементы Центра управления, которые они никогда не используют, и изменить их порядок по своему усмотрению.

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Были улучшены другие аспекты пользовательского интерфейса, включая Game Base, Game Library и Home Screen.

Sony доработала приложение PlayStation Now (в Украине недоступно), чтобы игроки могли выбирать между разрешением 1080p и 720p в некоторых играх.

Обновление также добавляет 3D-звук во встроенные динамики телевизора. Раньше для получения пространственного звука PS5 требовалась Pulse 3D или другая совместимая гарнитура. Пользователи, которые более склонны играть в игры без наушников, теперь могут наслаждаться 3D-звуком со своего телевизора.

Некоторые отмечают, что после обновления у PlayStation 5 пропали проблемы со связью по Wi-Fi 6.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как дефицит на PlayStation 5 продлится весь 2021 год.