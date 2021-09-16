PlayStation 5 получила выдающееся улучшение (видео) [ Редактировать ]
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15 сентября вышло важнейшее обновление системного программного обеспечения для игровой приставки Sony PlayStation 5, которого ждали владельцы с момента ее поступления в продажу.
Патч объемом чуть больше 900 МБ включает долгожданную поддержку твердотельных накопителей NVMe M.2 и множество других функций повышения качества работы консоли.
В момент поступления PlayStation 5 в продажу на ней нельзя было расширить внутреннее хранилище, хотя слот для SSD-дисков формата NVMe присутствовал, но был программно заблокирован. Вероятно, компания не успела до конца протестировать совместимость накопителями разных компаний.
Еще летом Sony объявила о готовности разблокировать возможность расширения внутренней памяти, а позднее была даже выпущена бета-версия патча с поддержкой твердотельных накопителей M.2.
Вчера Sony официально выпустила обновление для всех пользователей. Полностью обновленная PlayStation 5 теперь поддерживает совместимые твердотельные накопители M.2 для расширенного хранилища, которая работает так же быстро, как и встроенный фирменный SSD от Samsung объемом 825 ГБ.
Чтобы добраться до разъема NVMe в PlayStation 5 необходимо разобрать корпус
Установить новый SSD относительно просто, как показывает 30-секундное видео, размещенное на канале YouTube PlayStation. Sony также обновила свой сайт поддержки, добавив более подробное видео с практическими рекомендациями по установке.
Издание CNET составили короткий список твердотельных накопителей NVMe, которые официально совместимы с PlayStation 5. В список вошли:
- Samsung 980 Pro 1 ТБ PCIe NVMe Gen4 M.2 (требуется отдельный радиатор)
- Seagate FireCuda 530 NVMe PCIe Gen4 x4 M.2
- Gigabyte Aorus 7000s Gen4 x4 NVMe PCIe M.2
- WD Black SN850 Gen4 x4 NVMe PCIe M.2
- Sabrent Rocket 4 Plus Gen4 x4 NVMe PCIe M.2 SSD (требуется отдельный радиатор)
Поддержка высокоскоростных твердотельных накопителей — это еще не все, что обеспечивает новейшее оборудование PS5.
Теперь пользователи смогут настраивать пользовательский интерфейс Центра управления. Раньше интерфейс был статическим с заданным количеством опций.
Теперь пользователи могут скрыть элементы Центра управления, которые они никогда не используют, и изменить их порядок по своему усмотрению.
Были улучшены другие аспекты пользовательского интерфейса, включая Game Base, Game Library и Home Screen.
Sony доработала приложение PlayStation Now (в Украине недоступно), чтобы игроки могли выбирать между разрешением 1080p и 720p в некоторых играх.
Обновление также добавляет 3D-звук во встроенные динамики телевизора. Раньше для получения пространственного звука PS5 требовалась Pulse 3D или другая совместимая гарнитура. Пользователи, которые более склонны играть в игры без наушников, теперь могут наслаждаться 3D-звуком со своего телевизора.
Некоторые отмечают, что после обновления у PlayStation 5 пропали проблемы со связью по Wi-Fi 6.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как дефицит на PlayStation 5 продлится весь 2021 год.
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