Дефицит на PlayStation 5 продлится весь 2021 год [ Редактировать ]
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С момента старта продаж PlayStation 5 по всему миру, многие покупатели все еще испытывают трудности с приобретением желанной игровой приставки. Во всех магазинах консоль поставляют очень небольшими партиями, за которыми выстраиваются длинные очереди как живые, так и онлайновые.
Увы, спустя три месяца после выхода дефицит на PlayStation 5 все еще актуален, при этом спрос остается колоссальный. Причем Sony изо всех сил старается насытить рынок игровыми приставками, но похоже, от нее сейчас мало что зависит. О причинах задержек компания написала в своем официальном заявлении.
Японский игровой гигант сообщил, что продолжает делать все, чтобы доставить как можно больше устройств геймерам, с нетерпением ожидавших появления консоли.
Очереди за PlayStation 5 в Японии
Однако на брифинге финансовый директор Sony Хироки Тотоки сказал, что сейчас сложно увеличить производство из-за нехватки полупроводников и других необходимых компонентов в связи с пандемией коронавируса и карантина. Причем эта тенденция может сохраниться до тех пор, пока не спадут любые ограничения на производстве из-за COVID-19, а значит дефицит может продлиться до конца 2021 года.
Цены на PlayStation 5 у спекулянтов
Ранее Sony отрапортовала, что на конец 2020 года реализовала 4,5 миллиона PlayStation 5. Несмотря на спад производства, Sony заявила, что все еще находится на пути к достижению своей цели на финансовый год – более 7,6 миллиона проданных устройств. Финансовый год Sony заканчивается 31 марта 2021 года.
Sony PlayStation 5 была выпущена 12 ноября 2020 года, и с тех пор ее практически невозможно найти в розничной продаже, на чем наживаются спекулянты, выставляющие ценники, которые буквально "пробивают стратосферу".
PlayStaton 5 / Фото: Unsplash
Быстрая проверка OLX показывает, что PlayStation 5 у перекупщиков все еще продаются по цене от 24 тысяч гривен, что намного выше рекомендованной розничной цены 13,5 тысяч гривен для Digital версии системы.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Sony скрыла самую неприятную особенность PlayStation 5.
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