Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая была первой женщиной на этой должности, умерла в возрасте 84 лет.

Об этом сообщила ее семья.

В заявлении указано, что Олбрайт умерла от рака. Отмечается, что она приехала в США в 1948 году как беженец из Праги и поднялась "на вершину американской политики".

Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге. Стала американской гражданкой в 1957 году. Получила степень бакалавра политологии в частном женском колледже Уэллсли и докторскую степень в Колумбийском университете. Во времена администрации Джимми Картера работала под руководством тогдашнего советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского.

Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона. В 1993 году она стала послом США в Организации Объединенных Наций, а в 1997 году - главным дипломатом страны во время второго президентского срока Клинтона.

CNN отмечает, что она выступала за расширение НАТО, настаивала на вмешательстве альянса в ситуацию на Балканах, чтобы остановить геноцид и этнические чистки, стремилась уменьшить распространение ядерного оружия и отстаивала права человека и демократию во всем мире.

Олбрайт занимала должность госсекретаря США в 1997—2001 годах, то есть в период после окончания холодной войны и до терактов 11 сентября. В то время США, особенно в Ираке и на Балканах, создавали международные коалиции и время от времени вмешивались в военные действия, чтобы свергнуть автократические режимы.

Она считала США "незаменимой нацией" в вопросе использования дипломатии, подкрепленной применением силы, для защиты демократических ценностей во всем мире. Олбрайт часто называли "борцом за демократию".