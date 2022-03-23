"Борец за демократию": умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт [ Редактировать ]
Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая была первой женщиной на этой должности, умерла в возрасте 84 лет.
Об этом сообщила ее семья.
В заявлении указано, что Олбрайт умерла от рака. Отмечается, что она приехала в США в 1948 году как беженец из Праги и поднялась "на вершину американской политики".
Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге. Стала американской гражданкой в 1957 году. Получила степень бакалавра политологии в частном женском колледже Уэллсли и докторскую степень в Колумбийском университете. Во времена администрации Джимми Картера работала под руководством тогдашнего советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского.
Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона. В 1993 году она стала послом США в Организации Объединенных Наций, а в 1997 году - главным дипломатом страны во время второго президентского срока Клинтона.
CNN отмечает, что она выступала за расширение НАТО, настаивала на вмешательстве альянса в ситуацию на Балканах, чтобы остановить геноцид и этнические чистки, стремилась уменьшить распространение ядерного оружия и отстаивала права человека и демократию во всем мире.
Олбрайт занимала должность госсекретаря США в 1997—2001 годах, то есть в период после окончания холодной войны и до терактов 11 сентября. В то время США, особенно в Ираке и на Балканах, создавали международные коалиции и время от времени вмешивались в военные действия, чтобы свергнуть автократические режимы.
Она считала США "незаменимой нацией" в вопросе использования дипломатии, подкрепленной применением силы, для защиты демократических ценностей во всем мире. Олбрайт часто называли "борцом за демократию".
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