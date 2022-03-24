В россии заблокировали Google News [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Доступ к интернет-сервису Google News (Google Новости) заблокировали на территории россии по требованию "Роскомнадзора".
Как уверяет надзирательный орган, доступ к интернет-сервису был принудительно прекращен из-за якобы "фейков о спецоперации в Украине".
"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны", – заявили в ведомстве.
Блокировку подтверждает ресурс GlobalCheck.
В россии встревожены тем, что американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, которые содержали "недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины".
Недавно в россии был подписан закон о "фейках о российской армии". За правду о войне в Украине в россии можно получить штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Если распространение информации повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в россии полностью заблокировали Instagram.
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