Российские войска не знают предела зла - Зеленский [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский высказался о месяце сопротивления Украины российским оккупантам и военному вторжению страны-агрессора, и о терроре захватчиков против мирных граждан.
"24 марта - месяц нашего героического сопротивления украинского государства, украинского народа безжалостному вторжению российской федерации. Уже месяц нашей защиты от попытки нас уничтожить. Стереть с лица земли. Первоначальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения - они думали, что украинцы испугаются, полагали, что мы, украинцы, не будем бороться. Они ошиблись", - подчеркивает Зеленский.
Он также отметил, что оккупанты ничего не знают об украинцах и "вообще о свободе".
"Но их много! Оккупантов все еще очень много. россия получает живую силу отовсюду, технику, авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей", - сказал глава государства.
Зеленский высказался также о зверствах российских оккупантов в Украине.
"Российские войска разрушают наши города. Убивают без разбора гражданских людей. Насилуют женщин. Похищают детей. Расстреливают беженцев. Увлекают гуманитарные колонны. Занимаются мародерством. Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д. Для них мишень - университеты, жилые кварталы… Что угодно! Российские войска не знают предела зла", - рассказал президент.
по теме
У Харкові зруйновано 1143 об’єктів інфраструктури
Сейм Республіки Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами рф
В рф среди верхушки происходит выяснение отношений и поиск виновных в связи с провалом военной агрессии против Украины
Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик отреагировал на инициативы по введению миротворцев для прекращения войны рф против Украины
По ее словам, Украина готова обменять российских 11 моряков на украинских