Встреча Зеленского и путина: в россии назвали условие [ Редактировать ]
Встреча украинского президента Владимира Зеленского с президентом россии владимиром путиным по завершению войны россии против Украины возможна, но только при условии выработки договоренностей. И выхода на какой-то итоговый документ. Об этом сообщают "РИА Новости".
По словам спикера совета федерации валентины матвиенко, встреча будет возможна, когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и выйдут на итоговый документ.
А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?... Встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили.
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