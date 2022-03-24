Встреча украинского президента Владимира Зеленского с президентом россии владимиром путиным по завершению войны россии против Украины возможна, но только при условии выработки договоренностей. И выхода на какой-то итоговый документ. Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам спикера совета федерации валентины матвиенко, встреча будет возможна, когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и выйдут на итоговый документ.