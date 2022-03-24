Оккупанты пытаются взять Славутич штурмом [ Редактировать ]
российские военные пытаются штурмом захватить город Славутич в Киевской области. Есть угроза артиллерийского обстрела.
Об этом сообщает Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".
"Российские войска пытаются взять город штурмом, идет обстрел украинских блок-постов со стороны захватчиков", - пишет пресс-служба.
Также отмечается, что есть угроза артиллерийского обстрела со стороны оккупантов.
по теме
Персонал Чернобыльской атомной электростанции, которая была захвачена российскими оккупантами вечером 24 февраля, все еще находятся на станции и остаются фактически в заложниках
Министерство иностранных дел Франции пообещало, что Париж профинансирует работу Международного уголовного суда (МУС)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об успешном уничтожении вражеского самолета, а также крылатой ракеты
российские оккупанты оборудовали фильтрационный лагерь в Докучаевске Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Швеции