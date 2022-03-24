США ответят, если россия применит химическое оружие в Украине - Байден [ Редактировать ]
Соединенные Штаты "ответят", если россия применит химическое оружие в Украине. По его словам, ответ будет зависеть от масштабов российского применения этого вида оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает CNN.
Мы ответим, если он применит его. Характер ответа будет зависеть от применения этого оружия.
Как сообщила газета The New York Times, в США создали специальную группу "Тигр", которая разрабатывает план ответа Вашингтона на случай, если Москва использует ядерное, биологическое или химическое оружие.
Кроме того, Джо Байден заявил, что решение о территориальных уступках россии должна принимать сама Украина. При этом президент США уточнил, что не считает обязательным отказ Украины от части территорий для урегулирования конфликта.
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