На Донбассе ВСУ уничтожили более 200 оккупантов [ Редактировать ]
Группировка Объединенных сил в течение четверга, 24 марта, успешно отразила 9 атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
В течении дня ВСУ уничтожили:
- 12 танков;
- около 20 единиц бронированной и автомобильной техники;
- 9 артиллерийских систем;
- 2 самолета;
- 2 беспилотника.
Общие потери захватчиков составили более 200 человек.
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