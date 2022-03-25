Генерал полиции Аброськин предложил обменять себя на детей из Мариуполя [ Редактировать ]
Бывший замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил себя российским оккупантам в обмен на возможность вывести детей из осажденного Мариуполя.
На своей странице в Facebook генерал обратился к российским захватчикам с просьбой впустить его в осажденный город для сбора детей и организации их вывоза.
Я - генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донетчине. Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске.
Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива.
Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые ещё остаются в Мариуполе.
Аброськин заявил, что ему нужно три дня в Мариуполе, а на последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми он сдастся в плен.
по теме
В Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Во вторник, 22 марта, возле Мариуполя боевики "ДНР" захватили колонну автобусов, которые согласованным гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику
В ней просят передать, что мама умерла быстро и ее похоронили возле детского сада
Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранени