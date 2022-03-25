Бывший замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил себя российским оккупантам в обмен на возможность вывести детей из осажденного Мариуполя.

На своей странице в Facebook генерал обратился к российским захватчикам с просьбой впустить его в осажденный город для сбора детей и организации их вывоза.

Я - генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донетчине. Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске.

Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива.

Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые ещё остаются в Мариуполе.