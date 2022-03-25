Маріуполь - стратегічна ціль путіна. Так вважають міжнародні військові експерти. Бо взявши місто під свій контроль, окупанти зможуть встановити контроль над більшою частиною узбережжя Чорного моря.

І тони бомб, які агресор щодня скидає на Маріуполь - єдиний інструмент. Бо місто було, є і БУДЕ українським. І здаватися не збирається.

Світлана Чернецька поспілкувалася із воєнним експертом королівського інституту оборонних досліджень у Лондоні про тактику кремля. Його бачення ситуації - далі.