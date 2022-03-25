Міжнародні військові експерти вважають, що Маріуполь - стратегічна ціль путіна [ Редактировать ]
Маріуполь - стратегічна ціль путіна. Так вважають міжнародні військові експерти. Бо взявши місто під свій контроль, окупанти зможуть встановити контроль над більшою частиною узбережжя Чорного моря.
І тони бомб, які агресор щодня скидає на Маріуполь - єдиний інструмент. Бо місто було, є і БУДЕ українським. І здаватися не збирається.
Світлана Чернецька поспілкувалася із воєнним експертом королівського інституту оборонних досліджень у Лондоні про тактику кремля. Його бачення ситуації - далі.
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