Майже три з половиною мільйонів українців від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали до країн ЄС.

Для порівняння - під час попередньої великої мігрантської кризи 2016-17 років Євросоюз прихистив 2 мільйони біженців упродовж 2 років.

Для українців задіяли спеціальну процедуру "тимчасового захисту", яка дозволяє отримати усі необхідні документи для проживання одразу.

Як їх отримують в Брюсселі - дивіться у сюжеті Олени Абрамович.