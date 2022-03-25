Для українців задіяли спеціальну процедуру "тимчасового захисту": як вона працює у Брюсселі [ Редактировать ]
Майже три з половиною мільйонів українців від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали до країн ЄС.
Для порівняння - під час попередньої великої мігрантської кризи 2016-17 років Євросоюз прихистив 2 мільйони біженців упродовж 2 років.
Для українців задіяли спеціальну процедуру "тимчасового захисту", яка дозволяє отримати усі необхідні документи для проживання одразу.
Як їх отримують в Брюсселі - дивіться у сюжеті Олени Абрамович.
по теме
Це дозволить нашим людям проживати в будинках місцевих жителів, які зголосилися їх прийняти.
Тварин намагаються забирати з собою, адже знають: без господарів ті приречені на смерть.
Чи зможуть німці прийняти та влаштувати усіх втікачів від війни?
Як приймають наших французи - дивіться далі.
Мешканці Королівства можуть ставати спонсорами і приймати людей чи сім'ї, які втікають від війни.