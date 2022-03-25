Летел на встречу с Байденом: самолет президента Польши совершил аварийную посадку [ Редактировать ]
Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку во время полета в Жешув и вернулся в Варшаву. Он летел, чтобы встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.
Об этом сообщает Fakt.
Информацию об аварийной посадке президентского самолета подтвердил и заведующий отделом международной политики Аппарата президента Якуб Кумох.
"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву, сейчас мы находимся перед вылетом резервного самолета в Жешув", - заявил Кумох.
Также он добавил, что программа встречи президентов будет несколько изменена.
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