Байден 26 марта намерен объявит важную новость, связанную с Украиной [ Редактировать ]
В субботу, 26 марта, президент США Джо Байден объявит важную новость, связанную с Украиной.
25 марта президент США на что-то намекнул американским военным в Жешуве.
Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии и говоря об украинцах, Байден сказал:
Вы сами увидите, когда окажетесь там.
Предполагают, что речь шла об Интернациональном легионе.
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