"ЗСУ завдали ворогу потужних ударів": Зеленський звернувся до українців [ Редактировать ]
В п'ятницю, 25 березня, президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців.
За тиждень, що минає, наші героїчні Збройні Сили завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони росії... Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?
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