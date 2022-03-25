В Офисе президент подвели итоги дня: главное [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
В пятницу, 25 марта, прошел брифинг руководителя Офиса президента.
Главное:
- Компромиссов в вопросах территориальной целостности быть не может.
- Российское руководство в каждом пункте просчиталось в вопросе Украины.
- ОП Украины официально обращается к партнерам - признать россию государством-террористом.
- Чтобы выстоять Украине нужны очень конкретные вещи:
- Полномасштабный обмен разведданными в реальном времени.
- Тяжелые вооружения. Нам нужен полноценный ленд-лиз.
- Нам нужно закрыть небо. Либо самолеты советских типов для Украины, либо воздушная полиция, которая обеспечит защиту гражданской инфраструктуры. Или дальнобойные системы ПВО. Варианты есть. Нет политической воли.
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