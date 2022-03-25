"Орки заселені по хатам, ріжуть свиней": села Шевченково та Бобрик на межі виживання [ Редактировать ]
Села Шевченково та Бобрик - на межі виживання. Про це повідомляють місцеві жителі.
Орки заселені по хатам, ріжуть свиней, катаються на вкрадених велосипедах. В коаліції з наркоманами і алкоголіками - тероризують село.
Якщо раніше особовий склад проживав на декількох вулицях, то зараз вже залишилися всього декілька вулиць де їх немає.
Велика Димерка - просто розбомблена. Вся адміністрація - втекла в перші дні. Звертатися немає до кого.
Люди без газу з 10-11.03, без світла - з 9.03.
Крім того, евакуація в деяких селах зривається окупантами, на окраїнах окупанти просто наставляють автомати на цивільних, коли ті йдуть на автобуси.
Ми всі віримо в ЗСУ, але той безлад, що утворюють окупанти і та кількість техніки, яка просто зарита в людей прямо в подвір’ях - жахає. Села броварського району - потребують захисту і допомоги. Нам немає до кого звертатися. Звільніть села і вони прогодують Київ, а чи прогодує Київ село овочами, домашнім м‘ясом, домашнім молочним? В Шевченково не працює 2 мельниці, котрі могли б добре забезпечити район. Але більше всього шкода цивільних, яких хоронять під заборами домівок.
по теме
В пятницу, 25 марта, замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил о том, что украинские вооруженные силы контролируют Киевскую область
Российские оккупанты обстреляли склад с продуктами питания, больницу и частные дома в Киевской области
Из Бучи эвакуировали 106-летнюю женщину. Ее транспортировали в коляске
В субботу, 19 марта, из города Бучи Киевской области успешно эвакуировали семь автобусов с гражданскими.
Обстріл вівся біля села Лютіж Вишгородського району Київської області