Села Шевченково та Бобрик - на межі виживання. Про це повідомляють місцеві жителі.

Орки заселені по хатам, ріжуть свиней, катаються на вкрадених велосипедах. В коаліції з наркоманами і алкоголіками - тероризують село.

Якщо раніше особовий склад проживав на декількох вулицях, то зараз вже залишилися всього декілька вулиць де їх немає.

Велика Димерка - просто розбомблена. Вся адміністрація - втекла в перші дні. Звертатися немає до кого.

Люди без газу з 10-11.03, без світла - з 9.03.

Крім того, евакуація в деяких селах зривається окупантами, на окраїнах окупанти просто наставляють автомати на цивільних, коли ті йдуть на автобуси.