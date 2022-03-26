Переход на летнее время по традиции осуществляется в последнее воскресенье марта. В 2022 году - это 27 марта. Стрелки часов будут переводить на час вперед в три часа ночи по киевскому времени.

Перевод часов в Украине 2022 на летнее время помогает раньше начинать день, меньше использовать энергоресурсы и искусственное освещение и дольше работать.

Как адаптироваться