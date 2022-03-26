Когда переводить часы на летнее время 2022 [ Редактировать ]
Переход на летнее время по традиции осуществляется в последнее воскресенье марта. В 2022 году - это 27 марта. Стрелки часов будут переводить на час вперед в три часа ночи по киевскому времени.
Перевод часов в Украине 2022 на летнее время помогает раньше начинать день, меньше использовать энергоресурсы и искусственное освещение и дольше работать.
Как адаптироваться
- При переходе на летнее время, за 4 дня до этого необходимо ложиться на 15 минут раньше и каждый день отодвигать сон на 15 минут.
- Исключить дневной сон и употребление кофе во второй половине дня. Завтракать – на час раньше.
- Не злоупотреблять жирной, сладкой и острой пищей.
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