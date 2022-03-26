Ряд стран НАТО поддерживают отправку миротворческой миссии в Украину [ Редактировать ]
Ряд стран Североатлантического альянса поддерживают идею отправки миротворческой миссии в Украину. Однако они ожидают сигнала по этому вопросу от НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает RMF24.
Миссия должна быть конкретно от Альянса. Государства, которые выступают против, должны понимать, что в случае худшего сценария в Европу отправятся десятки миллионов беженцев.
Среди европейских стран растет поддержка идеи миротворческой миссии в Украине. Речь идет, в том числе, о Дании и Литве, а также о других государствах. Но нужно, чтобы вопрос был утвержден НАТО, поскольку миссия должна быть именно от Альянса.
Мы уже знаем из СМИ за предыдущие дни, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие страны-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса от НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО.
Также он добавил, что в Европе должны понимать – если в Украине произойдет худший сценарий, то странам придется принять "десятки миллионов беженцев".
Для тех, кто скептически настроен, а такие были и в зале Европейского совета, я бы хотел, чтобы они вообразили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным местом, откуда бегут люди…Я думаю, что сегодня, глядя на варварское поведение Путина и россиян, русских солдат, мы можем представить себе худшие сценарии. К сожалению, я могу представить и худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву.
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