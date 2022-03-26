Ряд стран Североатлантического альянса поддерживают идею отправки миротворческой миссии в Украину. Однако они ожидают сигнала по этому вопросу от НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает RMF24.

Миссия должна быть конкретно от Альянса. Государства, которые выступают против, должны понимать, что в случае худшего сценария в Европу отправятся десятки миллионов беженцев.

Среди европейских стран растет поддержка идеи миротворческой миссии в Украине. Речь идет, в том числе, о Дании и Литве, а также о других государствах. Но нужно, чтобы вопрос был утвержден НАТО, поскольку миссия должна быть именно от Альянса.

Мы уже знаем из СМИ за предыдущие дни, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие страны-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса от НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО.

Также он добавил, что в Европе должны понимать – если в Украине произойдет худший сценарий, то странам придется принять "десятки миллионов беженцев".