Турция подтвердила обнаружение мины в Босфорском проливе [ Редактировать ]
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что обнаруженным в Босфорском проливе объектом оказалась мина старого образца.
"В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны", – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
"Мы поговорили по этому поводу, как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается", – уточнил Акар.
В Главном управлении береговой безопасности страны заявили, что Босфорский пролив, закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину, открыт для судоходства.
Ранее Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор объекта, похожего на мину. Неизвестный объект обнаружили рыбаки в проливе Босфор.
по теме
Босфор закрыли из-за объекта, похожего на мину, на фоне заминирования россией Черного моря
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу переговоров Украины с россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и россии продвинулись в переговорном процессе
Недолго Снежане Егоровой пришлось стоять н коленях перед украинцами, чтобы получить для себя и для детей статус беженцев в Турции
США обсуждают с Турцией отправку Киеву российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на снятие с нее санкций. Об этом сообщает Пентагон