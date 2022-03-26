Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что обнаруженным в Босфорском проливе объектом оказалась мина старого образца.

"В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны", – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

"Мы поговорили по этому поводу, как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается", – уточнил Акар.

В Главном управлении береговой безопасности страны заявили, что Босфорский пролив, закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину, открыт для судоходства.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор объекта, похожего на мину. Неизвестный объект обнаружили рыбаки в проливе Босфор.