В Киевской области ДРГ используют гражданскую одежду и украденные автомобили - Генштаб [ Редактировать ]
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Генштаб заявил, что оккупанты не оставляют попыток проникнуть в столицу. Для этой цели диверсионно-разведывательные группы маскируются используя украденную гражданскую одежду и автомобили.
Об этом сообщает Генштаб Украины.
По сообщениям Генштаба противник продолжает попытки проникнуть в столицу. Для этого ДРГ противника маскируются используя украденные вещи и автомобили.
"Враг продолжает нести потери по всем направлениям. Силы обороны методично уничтожают российские ордеры." - сообщается в заявлении.
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