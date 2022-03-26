Генштаб заявил, что оккупанты не оставляют попыток проникнуть в столицу. Для этой цели диверсионно-разведывательные группы маскируются используя украденную гражданскую одежду и автомобили.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

По сообщениям Генштаба противник продолжает попытки проникнуть в столицу. Для этого ДРГ противника маскируются используя украденные вещи и автомобили.

"Враг продолжает нести потери по всем направлениям. Силы обороны методично уничтожают российские ордеры." - сообщается в заявлении.