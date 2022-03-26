ВСУ разгромили "элитную" танковую дивизию оккупантов [ Редактировать ]
В субботу, 26 марта, силы 93-й бригады Холодный Яр вместе с территориальной обороной и местными партизанами в Сумской области Тростянец был освобожден от "элиты" российских сухопутных войск, а именно Кантемировской танковой дивизии.
Об этом сообщает 93-я ОМБр "Холодный Яр" на своей странице в Facebook.
"Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец", - говорится в сообщении.
Таким образом, из-за значительных потерь оккупанты сбежали из Тростянца, оставили военную технику и боеприпасы, которые 93-я бригада планирует использовать для освобождения других украинских городов от оккупации РФ.
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В Генштабе сообщили о боевіх потерях противника с 24 февраля по 26 марта
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