В субботу, 26 марта, силы 93-й бригады Холодный Яр вместе с территориальной обороной и местными партизанами в Сумской области Тростянец был освобожден от "элиты" российских сухопутных войск, а именно Кантемировской танковой дивизии.

Об этом сообщает 93-я ОМБр "Холодный Яр" на своей странице в Facebook.

"Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец", - говорится в сообщении.

Таким образом, из-за значительных потерь оккупанты сбежали из Тростянца, оставили военную технику и боеприпасы, которые 93-я бригада планирует использовать для освобождения других украинских городов от оккупации РФ.