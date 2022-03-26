"Вырастила полгорода": в Ирпене оккупанты убили директора детсада с мужем [ Редактировать ]
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В Ирпене оккупанты убили заведующую детского сада "Веночек", которая вырастила полгорода, и ее мужа.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Містоінформ - Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське".
"Старожилы Ирпеня знают Ларису Осипенко, которая много лет была заведующей детским садом на ул. Киевская. Пол-Ирпеня выросли в этом садике. Вчера эти скоты убили тетю Ларису и ее мужа Вадима", – говорится в публикации.
Подробности гибели четы Осипенко неизвестны.
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