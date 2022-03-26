В Ирпене оккупанты убили заведующую детского сада "Веночек", которая вырастила полгорода, и ее мужа.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Містоінформ - Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське".

"Старожилы Ирпеня знают Ларису Осипенко, которая много лет была заведующей детским садом на ул. Киевская. Пол-Ирпеня выросли в этом садике. Вчера эти скоты убили тетю Ларису и ее мужа Вадима", – говорится в публикации.

Подробности гибели четы Осипенко неизвестны.