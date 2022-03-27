Харьков опять попал под мощные удары оккупантов (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТРУХА Харьков
Ночью 27 марта, в воскресенье, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли авиаудары по мирному Харькову. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Очевидцы поделились фото и видео последствий бомбардировок.
На 32-е сутки вторжения россии в Украине оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру города Харькова, терроризируя мирных жителей.
Во время ночных обстрелов пострадали многие частные помещения, среди которых и квартиры, и дома.
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