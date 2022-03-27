Ночью 27 марта, в воскресенье, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли авиаудары по мирному Харькову. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Очевидцы поделились фото и видео последствий бомбардировок.

На 32-е сутки вторжения россии в Украине оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру города Харькова, терроризируя мирных жителей.

Во время ночных обстрелов пострадали многие частные помещения, среди которых и квартиры, и дома.