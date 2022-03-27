Финляндия прекращает железнодорожное сообщение с россией [ Редактировать ]
Финляндия полностью прекращает железнодорожное сообщение с россией. Об этом сообщил финский оператор поездов VR Group.
Компания уже объявила о приостановке железнодорожного пассажирского сообщения с РФ, а с 27 марта прекращаются и грузовые перевозки.
VR Transpoint (дочерняя компания государственного железнодорожного оператора VR - ред.) приостанавливает грузовые перевозки из России до дальнейшего сообщения.
Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией больше невозможно из-за санкций, введенных против Российских железных дорог (РЖД). VR Group обязана выполнять санкции, введенные западными странами.
Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта.
27 марта будут курсировать последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.
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