Россияне не смогут ездить в Финляндию

Финляндия полностью прекращает железнодорожное сообщение с россией. Об этом сообщил финский оператор поездов VR Group.

Компания уже объявила о приостановке железнодорожного пассажирского сообщения с РФ, а с 27 марта прекращаются и грузовые перевозки.

VR Transpoint (дочерняя компания государственного железнодорожного оператора VR - ред.) приостанавливает грузовые перевозки из России до дальнейшего сообщения. Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией больше невозможно из-за санкций, введенных против Российских железных дорог (РЖД). VR Group обязана выполнять санкции, введенные западными странами.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта.

27 марта будут курсировать последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.