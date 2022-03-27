Кабинет министров Украины ограничил срок подачи заявки на получение финансовой помощи в размере 6500 грн через "єПідтримку" до 31 марта 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

До этой даты заявку на получение помощи от государства могут подать все наемные работники и ФОПы всех групп из регионов, где продолжаются активные боевые действия. 31 марта прием заявок заканчивается. Получить деньги можно через приложение "Дія".

Помощь оказывается предпринимателям и наемным работникам, за которых оплачивается ЕСВ, из регионов, где ведутся самые активные боевые действия: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и г. Киев.

"Установить, что последним днем ​​предоставления запросов (заявок) для получения помощи в рамках Программы "є Підтримка" является 31 марта 2022 года", - говорится в постановлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин Украины, у которого Россия отняла возможность работать, получит по 6 500 грн без всяких условий. Кабмин выделил на такие выплаты 21,45 млрд грн.